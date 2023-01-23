『マムート セオン メッセンジャー バッグ ショルダーバッグ 2810-00061-0001【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 00時 10分に出品され04月22日 00時 10分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 MAMMUT Seon Messenger



通勤・通学に便利なメッセンジャーバッグです。撥水性と耐久性を兼ね備えた素材を使用し、マンモスロゴのみをあしらったシンプルなデザイン。ショルダーストラップは柔らかなパッド入りで、肩かけしやすいのもポイントです。背面にベルトが付いていて、キャリバッグのハンドルに取り付けることもできます。



カラー：BLACK ブラック 黒

容量：14L

サイズ：幅約41.0cm、高さ約30.0cm、マチ約11.0cm、持ち手約61.0-121.0cm

重量: 410 g



・快適なアナトミカルシェイプで、柔らかいパッドが入った長さ調節可能なショルダーストラップ

・撥水性と優れた耐久性を備えたマテリアル

・13インチのノートパソコンやタブレット、書類の持ち運びに理想的。外から直接出し入れ

・可能なゆったりとしたブリースパッド入りのラップトップコンパートメント付属

・対候性の外部ジッパー コンパートメント

・ボトルホルダー サイド コンパートメント

・キャリーバッグのハンドルに取り付け可能

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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2810-00061-0001