『マムート セオン メッセンジャー バッグ ショルダーバッグ 2810-00061-0001【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 00時 10分に出品され04月22日 00時 10分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
MAMMUT Seon Messenger
通勤・通学に便利なメッセンジャーバッグです。撥水性と耐久性を兼ね備えた素材を使用し、マンモスロゴのみをあしらったシンプルなデザイン。ショルダーストラップは柔らかなパッド入りで、肩かけしやすいのもポイントです。背面にベルトが付いていて、キャリバッグのハンドルに取り付けることもできます。
カラー：BLACK ブラック 黒
容量：14L
サイズ：幅約41.0cm、高さ約30.0cm、マチ約11.0cm、持ち手約61.0-121.0cm
重量: 410 g
・快適なアナトミカルシェイプで、柔らかいパッドが入った長さ調節可能なショルダーストラップ
・撥水性と優れた耐久性を備えたマテリアル
・13インチのノートパソコンやタブレット、書類の持ち運びに理想的。外から直接出し入れ
・可能なゆったりとしたブリースパッド入りのラップトップコンパートメント付属
・対候性の外部ジッパー コンパートメント
・ボトルホルダー サイド コンパートメント
・キャリーバッグのハンドルに取り付け可能
シエラデザインズ リュック PC収納 A4収納 大容量 ポケット多数 60/40 コーデュラ ブラック2
¥ 8512
[バギーポート] ボディーバッグ 2WAY ８号帆布カラーコーティング フェイスメンズ ベージュ BP-YNM1305-BE
¥ 8511
[ベンデイビス] リュック ALL STUDY DAYPACK 33L 13ポケット 3ルーム マルチカラー
¥ 8511
コールマン エスリア 25 (ブラック)
¥ 8511
ベンデイビス リュックサック MESH XL PACK-3 ブラック
¥ 8511
GERRY デイパック ブラック GE-8011BK
¥ 8511
Cheval noir シュバルノアール 熟練の職人が手懸ける 本革 ビジネスバッグ ビジネストートバッグ トートバッグ 大容量 自立 B4
¥ 8511
シュバルノアール 熟練の職人が手懸ける ビジネスバッグ メンズ 本革 革 レザー 大容量 牛革 自立 通勤 ビジネス 本革証明済 (ブラック
¥ 8511
イシュタル リュック ラッセル BK
¥ 8511
ドーナツ リュック 非並行輸入 Blueberry
¥ 8511
LeSportsac(レスポートサック) リュックサック ボウ スモール バックパック 3566 G731
¥ 8511
EYAMU ビジネスリュック 3wayリュック リュックサック ブリーフケース 多機能メッセンジャーバッグ 15.6/17.3インチPCPC
¥ 8511
EYAMU ビジネスリュック 3wayリュック リュックサック ブリーフケース 多機能メッセンジャーバッグ 15.6/17.3インチPCPC
¥ 8511
リー トートバッグ アンティークレザー調合皮 2WAY ショルダーバッグ キャメル
¥ 8511
アヴィレックス EAGLE ショルダーバッグ ミリタリーメディカルバッグデザイン AVX3523 カーキ
¥ 8511
ベンデイビス METAL DAYPACK BDW-9061 BLACK
¥ 8511
[ビアンキ] デイバッグ デイパック 抗菌ポケット装備モデル TBPM05 ネイビー
¥ 8511
グッシオ イタリー リュック メンズ 軽量 大容量 収納力 撥水加工 多機能 通勤 通学 出張 ビジネス PC収納 ナイロン素材 パソコンリ
¥ 8511
落札価格8512円
302 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！