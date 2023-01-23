『スマートウォッチ 日本製センサー 体温 高精度心拍数 心電図ECG＋PPG 血圧 呼吸率 親友ケア ワイヤレス充電 血中酸素 防水 LINE 誕生日 母の日【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 53分に出品され03月31日 21時 53分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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