ビデオゲーム パーティー用品 記念品 ゲームパーティーバッグ ビデオゲーム 誕生日パーティー用品 デコレーション パーティーバッグゲーム用品 デコレ【お歳暮】

商品情報

ビデオゲームパーティー用品:15パックのビデオゲームパーティーバッグ。3つのデザイン、ブラック、レッド、グリーンカラー。コンソールコントローラー付き。「LET ME JUST THIS LEVEL」、「EAT SLEEP GAME PEAT」、「JUST FIVE MORE MINUTES」の文字がバッグの前面に書かれています。 パーティーの記念品や小さなギフトに最適です。

・ Game Of Party Supplies サイズ:各ゲーム用パーティーバッグのサイズは8.0 x 5.8 x 3.1インチです。 このビデオゲームパーティーバッグは、キャンディー、ギフト、ビデオゲームがテーマのパーティーデコレーションに最適な容器です。

・ ビデオゲームパーティーの記念品。高品質のクラフト紙製。各バッグは補強されたマチ付き底部で、持ち運びの際に様々な小物やおもちゃ、小さな物を入れることができます。 頑丈で軽量、臭いがありません。 次のスーパーヒーローパーティー用品の誕生日パーティーに、このビデオゲームペーパーパーティーバッグでたくさんの楽しみをパッケージしましょう。