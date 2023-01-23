『キッズドレス 女の子 子供 ブラック ピアノ発表会 黒 セレモニー ワンピース 結婚式 子ども 演奏会 コンクール 子供服 フォーマル チュール カラードレス 上品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 12時 23分に出品され04月07日 12時 23分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品コード】：eths-zbl-2106020074



結婚式やお呼ばれ、演奏会、発表会、二次会、入園式、卒業式、ブライダルなどにもピッタリなドレスを多数取り揃えております。



フォマールドレス、カラードレス、ミニドレス、パーティドレス、ロングドレスの既製品、サイズオーダーや



オシャレなグローブ、花冠、ティアラ/ヘッドドレス/アクセサリー、ショール等のキッズパーティー小物も格安にて販売しております。



サイズ参考：



100サイズ バスト56CM ウエスト53CM 参考身長90-100CM



110サイズ バスト60CM ウエスト56CM 参考身長100-110CM



120サイズ バスト64CM ウエスト59CM 参考身長110-120CM



130サイズ バスト68CM ウエスト61CM 参考身長120-130CM



140サイズ バスト72CM ウエスト65CM 参考身長130-140CM



150サイズ バスト76CM ウエスト69CM 参考身長140-150CM



160サイ