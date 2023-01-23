『キッズドレス 女の子 子供 ブラック ピアノ発表会 黒 セレモニー ワンピース 結婚式 子ども 演奏会 コンクール 子供服 フォーマル チュール カラードレス 上品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 12時 23分に出品され04月07日 12時 23分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報
【商品コード】：eths-zbl-2106020074
結婚式やお呼ばれ、演奏会、発表会、二次会、入園式、卒業式、ブライダルなどにもピッタリなドレスを多数取り揃えております。
フォマールドレス、カラードレス、ミニドレス、パーティドレス、ロングドレスの既製品、サイズオーダーや
オシャレなグローブ、花冠、ティアラ/ヘッドドレス/アクセサリー、ショール等のキッズパーティー小物も格安にて販売しております。
サイズ参考：
100サイズ バスト56CM ウエスト53CM 参考身長90-100CM
110サイズ バスト60CM ウエスト56CM 参考身長100-110CM
120サイズ バスト64CM ウエスト59CM 参考身長110-120CM
130サイズ バスト68CM ウエスト61CM 参考身長120-130CM
140サイズ バスト72CM ウエスト65CM 参考身長130-140CM
150サイズ バスト76CM ウエスト69CM 参考身長140-150CM
160サイ
子供ドレス ピアノ発表会 子どもドレス 女の子 キッズ フォーマル お姫様 結婚式 キッズ ドレス姫系 卒園式 フラワーガールドレス
¥ 8512
子供 ドレス ピアノ発表会 ドレス 子供ドレス ロング キッズドレス ワンピース 子供服 女の子 キッズ フォーマル 結婚式 七五三 発表会 グリーン シャンパン
¥ 8512
子供発表会ドレスロング フォーマルドレス 子どもドレス ピアノ発表会 キッズ服 女の子ワンピース 二次会 花嫁 ジュニア 結婚式 七五三
¥ 8512
arena(アリーナ) 水泳 練習着 ウィンド ロングパンツ ジャージ 男女兼用 はっ水 透湿性 ストレッチ 防シワ性 ARN-6311P
¥ 8512
Emfay 卒業式 スーツ 女の子 子供 フォーマル スーツ 蝶ネクタイ付き 4点セット 入学式 冠婚葬祭 (130cm)
¥ 8512
Emfay 卒業式 スーツ 女の子 子供 フォーマル スーツ 蝶ネクタイ付き 4点セット 入学式 冠婚葬祭 (120cm)
¥ 8512
卒業式 入学式 スーツ 男の子 90 100 110 120 130 140 150 160 ベスト ズボン 細身 フォーマル 卒園式 入園式 子供スーツ 4点セット
¥ 8511
あったか アウター キッズ 中綿 コート ダウンコート 防寒 ジャケット ダウン コート 子供 服 女の子 幼稚園 小学生 中学生 子供服 ジュニア ベビー おしゃれ
¥ 8511
Joes Jeans Kids ジョーズジーンズ 女の子用 ファッション 子供服 スカート Emilia Skirt (Little Kids/Big Kids) - Blue Denim
¥ 8511
スーツ 女の子 男の子 ジュニアスーツ 制服 キッズ 小学生 中学生 七五三 韓国風 卒園式 入園式 子供の日 長袖 ネイビー ジャケット 生徒制服
¥ 8511
HUE ヒュー 女の子用 ファッション 子供服 パンツ ズボン Girls Big Faux Leather High Rise Leggings - Black Camo
¥ 8511
あったか アウター キッズ 中綿 コート ダウンコート 防寒 ジャケット ダウン コート 子供 服 女の子 幼稚園 小学生 中学生 子供服 ジュニア ベビー おしゃれ
¥ 8511
ガールズ ダウンジャケット 防寒 キッズ ダウンコート ジャケット アウター フード付き 女の子 ロング丈 暖かい 児童 ベビー アウター
¥ 8511
子供服 卒業式 フォーマル スーツ 女の子 男の子 スーツ 卒業式 入学式 小学生 スーツ 子供服 女の子 スーツ
¥ 8511
ガールズ ダウンジャケット 防寒 キッズ ダウンコート ジャケット アウター フード付き 女の子 ロング丈 暖かい 児童 ベビー アウター
¥ 8511
子供ドレス フォーマル ピアノ発表会 キッズ ジュニアドレス 星柄 おしゃれ 子供服 女の子 ワンピース 七五三 結婚式 100 110 120 130 140 150 160
¥ 8511
DALPONTE(ダウポンチ) 裏付きナイロンウインドブレーカージャケット ネイビー L DPZ92
¥ 8510
ダウンコート キッズ 子供服 ジュニア 男の子 女の子 アウター ダウンジャケット ロング 男女兼用 中綿コート 子供 キッズ服 厚め 襟付き 防寒 保温 ベビー服
¥ 8510
落札価格8512円
22 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！