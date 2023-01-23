『トランスフォーマー マスターピース MP13 サウンドウェーブ 送料無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 22時 26分に出品され03月25日 22時 26分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ディセプティコンの情報参謀である大人気キャラクター「サウンドウェーブ」が、トランスフォーマーの最高峰ブランド「マスターピース」シリーズで再登場！
劇中でも異彩を放つステレオカセットの姿からロボットに完全変形が可能！
胸部のスロットには付属の「コンドル（カセットから鳥型ロボットに変形）」を収めることができ、最大で3種のカセットロンが収納可能。
その他、ブラスターやエネルゴンキューブなど劇中を再現できる豊富なパーツも付属。
【セット内容】
サウンドウェーブ本体(1)、コンドル(1)、振動ブラスターガン(1)、椀部レーダーパーツ(1)、胸部モニターカバー(1)、
ライフル（メガトロン）(1)、エネルゴンキューブパーツ(1)、取扱説明書(1)
パッケージサイズ：W300×H350×D140mm
対象年齢:15才以上
メーカー：タカラトミー
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落札価格8512円
493 入札履歴
終了
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