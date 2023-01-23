『東急スポーツオアシス リセットポール アスリート フォームローラー 長さ98cm 使用感硬め PR-700 (ブラウン)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 12時 48分に出品され04月12日 12時 48分に終了予定です。即決価格は8,512円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他 ヨガ、ピラティス用品
【商品名】
東急スポーツオアシス リセットポール アスリート フォームローラー 長さ98cm 使用感硬め PR-700 (ブラウン)
CMR-X09RSS3D1S
【商品説明】
・【 サイズ 】 最大長約 98cm 最大径約 14.5cm
・【 原産国 】 台湾
・【 型 番 】 RP-700
・【 材 質 】 本体：合成樹脂、ポールカバー：PV
・【 総重量 】 約 1，050g
・【 販売元 】（株）東急スポーツオアシス
【サイズ】
高さ : 14.50 cm
横幅 : 14.50 cm
奥行 : 98.00 cm
重量 : 1.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8512円
670 入札履歴
終了
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