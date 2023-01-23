『マテル ジュラシックワールド(JURASSIC WORLD) ブラキオサウルス 全長:106? 高さ:71?4歳~ GNC31【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 10時 07分に出品され03月16日 10時 07分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マテル ジュラシックワールド(JURASSIC WORLD) ブラキオサウルス 全長:106? 高さ:71?4歳~ GNC31
【商品説明】
・【内容】全長約106cm、高さは約71cmの大迫力のブラキオサウルスが登場！首としっぽが可動します。
・【原産国】中国 【対象年齢】4歳～
・【電池】不要
・ジュラ紀後期のアメリカ大陸に生息していた大型草食恐竜
【サイズ】
高さ : 21.40 cm
横幅 : 34.60 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 2.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8511円
736 入札履歴
終了
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