『マテル ジュラシックワールド(JURASSIC WORLD) ブラキオサウルス 全長:106? 高さ:71?4歳~ GNC31【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 17時 05分に出品され04月01日 17時 05分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マテル ジュラシックワールド(JURASSIC WORLD) ブラキオサウルス 全長:106? 高さ:71?4歳~ GNC31



【商品説明】

・【内容】全長約106cm、高さは約71cmの大迫力のブラキオサウルスが登場！首としっぽが可動します。

・【原産国】中国 【対象年齢】4歳～

・【電池】不要

・ジュラ紀後期のアメリカ大陸に生息していた大型草食恐竜



【サイズ】

高さ : 21.40 cm

横幅 : 34.60 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 2.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ マテル

ジュラシックワールド(JURASSIC

WORLD)

ブラキオサウルス

全長:106?

高さ:71?4歳~

GNC31