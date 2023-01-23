『Cokin 角型NDフィルター ハーフグラデーション ハード ND8 3絞り分減光 Lサイズ 100×150mm 光学樹脂製 Z121 グレ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 12時 41分に出品され04月08日 12時 41分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Cokin 角型NDフィルター ハーフグラデーション ハード ND8 3絞り分減光 Lサイズ 100×150mm 光学樹脂製 Z121 グレ



【商品説明】

・Cokinのクリエイティブフィルターシリーズ

・ND8相当の角型ハーフグラデーションNDフィルター

・グラデーションの境目がはっきりしたハードタイプ

・サイズ: L(Z-PROシリーズ)

・寸法: 100×150mm

・軽量、割れづらく丈夫な光学樹脂製

・露出バランスを調整し風景写真などで色を印象強く表現が可能



【サイズ】

高さ : 1.20 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。