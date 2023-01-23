『ベンデイビス リュックサック MESH XL PACK-3 ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 13時 32分に出品され04月08日 13時 32分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベンデイビス リュックサック MESH XL PACK-3 ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ46cmxヨコ32cmxマチ23cm
・ポケットの数:9(外側5/内側4)
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
・重量:880g
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 41.70 cm
奥行 : 47.10 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格8511円
435 入札履歴
終了
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