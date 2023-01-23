『アニックグタール オーダドリアン バス&ボディオイル 200ml【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 14時 01分に出品され03月25日 14時 01分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アニックグタール オーダドリアン バス&ボディオイル 200ml



【商品説明】

・サイズ:200ml

・内容量:200ml

・原産国:フランス

・香り:フレッシュなシトラスの香り



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 6.20 cm

奥行 : 15.20 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。