『キャッツベスト センシティブ 20L × 2袋 猫砂 20L×2袋 (ケース販売)【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 05時 37分に出品され03月10日 05時 37分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：20L×2袋

本体サイズ (幅X奥行X高さ) :32×15.5×49.5cm

本体重量:7.2kg

原産国:ドイツ

カテゴリ ペット用品、生き物

その他ペット用品、生き物 タグ キャッツベスト

センシティブ

20L

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2袋

猫砂

20L×2袋

(ケース販売)