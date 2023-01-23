『テトラ (Tetra) リビングキューブ 12 オールインワン水槽 淡水・海水用 (容量 約12L) ガラス 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 17時 59分に出品され03月27日 17時 59分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Tetra」より引用"



【商品名】

テトラ (Tetra) リビングキューブ 12 オールインワン水槽 淡水・海水用 (容量 約12L) ガラス 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メ



【商品説明】

・Made in China.

・Unit size (width x depth x height) : 9.6 x 9.6 x 9.6 inches (24.5 x 24.5 x 24.5 cm)

・Unit weight : 9.7 lbs (4.38 kg).



【サイズ】

高さ : 28.20 cm

横幅 : 28.60 cm

奥行 : 28.60 cm

重量 : 5.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。