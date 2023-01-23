『ワゴン エイ・アイ・エス (AIS) 折りたたみワゴン ブラック WGN-200 BK 3段【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 11時 02分に出品され03月10日 11時 02分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キッチンワゴン

【商品名】

エイ・アイ・エス (AIS) 折りたたみワゴン ブラック WGN-200 BK 3段



【商品説明】

・付属品:フック3個、予備キャップ2個、スパナ

・商品サイズ(約):幅45.5×奥行30.5×高さ89cm

・材質:本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ポリプロピレン

・生産国：中国、組立：完成品

・耐荷重:静止耐荷重/1段あたり15kg、全体耐荷重/45kg、移動時耐荷重/全体20kgまで



【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 103.00 cm

重量 : 5.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。