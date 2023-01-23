『SOLFIESTA(ソルフェスタ) LOBO STICK(ロボ スティック) X 195?【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 02時 40分に出品され03月29日 02時 40分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SOLFIESTA(ソルフェスタ) LOBO STICK(ロボ スティック) X 195?
【商品説明】
・先径:1.9mm 元径:9.9mm
・全長:197cm
・標準自重:355g
・継数 :2本 仕舞寸法:132cm
・錘負荷:30-80号
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 135.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8511円
8 入札履歴
終了
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