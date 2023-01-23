『SOLFIESTA(ソルフェスタ) LOBO STICK(ロボ スティック) X 195?【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 02時 40分に出品され03月29日 02時 40分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SOLFIESTA(ソルフェスタ) LOBO STICK(ロボ スティック) X 195?



【商品説明】

・先径:1.9mm 元径:9.9mm

・全長:197cm

・標準自重:355g

・継数 :2本 仕舞寸法:132cm

・錘負荷:30-80号



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 135.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。