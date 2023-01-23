『ダイワslpワークス(Daiwa Slp Works) RCS Lサイズ対応 アルミパワーラウンドノブ 47mm ゴールド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 11時 39分に出品され03月08日 11時 39分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワslpワークス(Daiwa Slp Works) RCS Lサイズ対応 アルミパワーラウンドノブ 47mm ゴールド
【商品説明】
・サイズ:Φ47mm(Lサイズ対応)
・自重:33g
【サイズ】
高さ : 7.37 cm
横幅 : 7.87 cm
奥行 : 8.64 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8511円
775 入札履歴
終了
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