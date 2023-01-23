『ボードゲーム 7 Wonders アルマダ拡張【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 08時 39分に出品され04月03日 08時 39分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・Various REP7AR-US01

・追加のカードで手に追加できます。

・ 拡張器またはベースゲームでプレイ。

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