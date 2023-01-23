『(Red & Black) - Classic Stackable Wooden Checkers (24 pieces); With Dr【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 14時 29分に出品され03月17日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(Red & Black) - Classic Stackable Wooden Checkers (24 pieces); With Drawstring Cloth Storage Bag
【商品説明】
・クラシックな手彫りの木製のチェッカーのピース。
・クラシックサイズ。幅1.4インチのピース。軽量で旅行に最適。全セットで重さわずか5オンス。
・素敵なひも付きの収納袋が付属。
【サイズ】
高さ : 2.79 cm
横幅 : 12.29 cm
奥行 : 17.60 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8511円
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