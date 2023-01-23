『(Red & Black) - Classic Stackable Wooden Checkers (24 pieces); With Dr【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 14時 29分に出品され03月17日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(Red & Black) - Classic Stackable Wooden Checkers (24 pieces); With Drawstring Cloth Storage Bag



【商品説明】

・クラシックな手彫りの木製のチェッカーのピース。

・クラシックサイズ。幅1.4インチのピース。軽量で旅行に最適。全セットで重さわずか5オンス。

・素敵なひも付きの収納袋が付属。





【サイズ】

高さ : 2.79 cm

横幅 : 12.29 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ (Red

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Black)

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Classic

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