『送料無料 コンビ シートベルト固定 ジョイキッズ FK メッシュブラック 3歳~【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 18時 01分に出品され03月28日 18時 01分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・メッシュブラック 1個 (x 1)

・・Color:メッシュブラック

・[商品サイズ]W452×D543~565×H636~733mm

・[対象月齢]3才頃~11才頃(適応体重15kg以上36kg以下)

・[ポイント]90ポイント

・[重量]3.0kg

・5段階ヘッドレスト調節機能

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