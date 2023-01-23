『カシオ CASIO 腕時計 レディース BGD-570-1 ベビーG BABY-G クォーツ ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 32分に出品され03月31日 01時 32分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
1994年のデビュー以来、様々なシーンで大活躍のBaby-G。多彩な機能を搭載したBaby-Gは、アウトドアに限らず、リゾート・・オフィスにとシーンを選びません。豊富なデザインとカラーバリエーションも人気持続の理由。いまやCASIOは世界に誇る日本発のトップブランドウォッチです。プレゼントやギフトにもおすすめ。
サイズ：(約)H38×W42×D13mm(ラグ、リューズは除く)、重さ(約)46ｇ、腕周り最大(約)17.5cm、最小(約)12.5cm
素材：ステンレス(ケース)、樹脂(ベルト)
仕様：クオーツ、20気圧防水、クロノグラフ、カレンダー(日付)、ワールドタイム、耐衝撃構造、LEDライト、カラー：ブラック(文字盤)、ブラック(ベルト)
付属品：専用BOX、保証書、取扱説明書
保証期間：1年間
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落札価格8511円
895 入札履歴
終了
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