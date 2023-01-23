『Haogeレンズ襟足三脚座マウントリング式 キヤノン Canon 400mm F2.8 IS/ISII， 500mm F4.5 L， 600【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 18時 07分に出品され03月29日 18時 07分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Haogeレンズ襟足三脚座マウントリング式 キヤノン Canon 400mm F2.8 IS/ISII， 500mm F4.5 L， 600



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・製品との互換性: Benro ベンロ S4， S6， S7， S8， BV4， BV6， BV8， BV10

・製品との互換性: Manfrotto マンフロット MVH500AH， MVH500A， MVH502AH， MVH502A， 501HDV， 503HDV， 504HD， 509HD， 526， 577， 701HDV， MVH400AHUS， MVHN8AHUS， MVHN12AHUS， MVH608AHUS， MVH612AHUS， MVHN8AHUS， MH054M0-Q5， MH055M0-Q5， MH055M8-Q5， M



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 6.80 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。