『山田照明 Z-LIGHT LEDデスクライト 高演色Ra90 肌色きれい 明るさ2430Lx 合金鋼 ホワイト Z-10RW【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 03時 35分に出品され03月08日 03時 35分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
山田照明 Z-LIGHT LEDデスクライト 高演色Ra90 肌色きれい 明るさ2430Lx 合金鋼 ホワイト Z-10RW
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 26.50 cm
奥行 : 63.00 cm
重量 : 1.89 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
山田照明 Z-LIGHT LEDデスクライト 高演色Ra90 肌色きれい 明るさ2430Lx 合金鋼 ホワイト Z-10RW
¥ 8511
山田照明 Z-LIGHT LEDデスクライト 高演色Ra90 肌色きれい 明るさ2430Lx 合金鋼 ホワイト Z-10RW
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落札価格8511円
253 入札履歴
終了
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