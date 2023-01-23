『ラッピング対応可能商品 ムーンスター Vステップ 04 紳士用 / 26.0cm ブラウン 介護靴 屋外用 室内用 両足用【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 10時 51分に出品され04月08日 10時 51分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・履き口を大きく広げられるので、装具を付けていても着脱が楽です。



【商品仕様】

サイズ／24.0〜30.0cm（1.0cmきざみ）、ワイズ：3E（中敷外すと5E）

重さ／375g（片足26.0cm）

材質／人工皮革、ヌバック調人工皮革

生産国／日本

撥水加工（ブラウンのみ）

屋外＆室内用