EYAMU ビジネスリュック 3wayリュック リュックサック ブリーフケース 多機能メッセンジャーバッグ 15.6/17.3インチPCPC【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

EYAMU ビジネスリュック 3wayリュック リュックサック ブリーフケース 多機能メッセンジャーバッグ 15.6/17.3インチPCPC



【商品説明】

・【3wayデザイン】:3つの使い方ができます。 快適なリュックに、洗練されたハンドブリーフケース、カジュアルなショルダーバッグとして使用できます。 スーツケースベルトも装着。

・【大容量、多機能】:ダブルメインポケットデザイン、合理的な区分けと多ポケット設計、収納力抜群。 フロントポケットにはA4ファイル、手帳、弁当箱などが入ります。 バックポケットにはA4ファイル、15.6インチpcを収納でき、耐衝撃性コンパートメントを搭載し、マジックテープがpcを固定します。

・【様々なシーンで使える】?ブリーフケースとして、持ち手は隠せるデザインを採用し、クラシックなビジネススタイルが洗練されています。 お



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 37.10 cm

奥行 : 50.79 cm

重量 : 1.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。