『LEKD206013L2-LD9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 08時 56分に出品され03月14日 08時 56分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【代金引換不可商品】メーカー：東芝
ＬＥＤユニツト交換形ダウンライト 一般形白色反射板 高演色
調光 （約５％〜１００％連続調光）
１００パイ 広角 Ｒａ９３
電球色 ２７００Ｋ 遮光角１５
器具光束 １，２６０ルーメン 消費電力 １３．４Ｗ
ＦＨＴ４２形器具相当
LEDD-18003-LD9とLEEU-2006Ｌ2-02のセット商品
商品カテゴリ
商品コード
10008216-9-0
LEKD205003Ｌ2-LD9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
¥ 8511
LEKD205013Ｌ-LD9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
¥ 8511
LEKD205003Ｌ-LD9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
¥ 8511
LEKD206013WW-LD9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
¥ 8511
LEKD205013WW-LD9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
¥ 8511
LEKD205003WW-LD9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
¥ 8511
LEKD206003W-LD9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
¥ 8511
LEKD205013N-LD9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
¥ 8511
LEKD206013N-LD9【東芝】【工事必要】ユニツト交換形ダウンライト
¥ 8511
東京メタル シーリングファン 黒 TKM-42BLACK5
¥ 8511
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¥ 8510
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¥ 8510
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¥ 8510
パナソニック XLX459KELLE9 ID シリーズ 40 型 リニューアル専用器具本体 直付型 反射笠付型 Hf32形定格出力型器具相当 5200 lm 電球色
¥ 8510
パナソニック XLX459KEVLE9 ID シリーズ 40 型 リニューアル専用器具本体 直付型 反射笠付型 Hf32形定格出力型器具相当 5200 lm 温白色
¥ 8510
コイズミ照明 AH50462 キッチンライト LED一体型 非調光 温白色 引掛式
¥ 8510
大光電機 DAIKO LEDペンダントライト LED内蔵 グレアレス 直付専用 電球色 電気工事必要 ブラック DP
¥ 8510
オーデリック OP252817R ペンダントライト 調光 調光器別売 LED一体型 電球色 プラグタイプ 真鍮 緑青付け
¥ 8510
落札価格8511円
536 入札履歴
終了
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