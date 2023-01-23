『ウェッズ ヴェルヴァ チャージ 1本販売 ホイール クラウン 200系 0040177 weds ウエッズ VELVA CHARGE アルミホイール 1枚 単品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 16時 51分に出品され05月03日 16時 51分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本マッチングはあくまでもメーカー参考値のため、必ず現車とご確認の上ご購入ください。

本商品はホイールのみ(タイヤの付属はございません)となりますので、ご注意ください。

メーカー名：weds

商品名：STYLISH WHEELS/VELVA CHARGE

メーカー品番：0040177

JANコード：

自動車メーカー：トヨタ

車種：クラウン

型式：200系

年式：

駆動：FR

適合詳細：4ポットキャリパー除く

仕様：本数:1本

カラー:ディープメタル

タイヤサイズ:215/60-16

ホイールサイズ/リム径(inch):16

リム幅(inch):6.5

フランジ形状:J

ボルト穴数:5

P.C.D(mm):114.3

インセット(mm):40

ハブ高(mm):

ハブ径:φ73

DISC凸(mm):9.0

付属品:センターキャップ/ゴムバルブ

備考：ナットホール径:φ32

1ピースホイール

TPMS対応

注意事項：

セット内容：商品+配送

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

タイヤ、ホイール タグ ウェッズ

ヴェルヴァ

チャージ

1本販売

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クラウン

200系

0040177

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アルミホイール

1枚

単品