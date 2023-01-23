『ウェッズ ヴェルヴァ チャージ 1本販売 ホイール クラウン 200系 0040177 weds ウエッズ VELVA CHARGE アルミホイール 1枚 単品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 16時 51分に出品され05月03日 16時 51分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本マッチングはあくまでもメーカー参考値のため、必ず現車とご確認の上ご購入ください。
本商品はホイールのみ(タイヤの付属はございません)となりますので、ご注意ください。
メーカー名：weds
商品名：STYLISH WHEELS/VELVA CHARGE
メーカー品番：0040177
JANコード：
自動車メーカー：トヨタ
車種：クラウン
型式：200系
年式：
駆動：FR
適合詳細：4ポットキャリパー除く
仕様：本数:1本
カラー:ディープメタル
タイヤサイズ:215/60-16
ホイールサイズ/リム径(inch):16
リム幅(inch):6.5
フランジ形状:J
ボルト穴数:5
P.C.D(mm):114.3
インセット(mm):40
ハブ高(mm):
ハブ径:φ73
DISC凸(mm):9.0
付属品:センターキャップ/ゴムバルブ
備考：ナットホール径:φ32
1ピースホイール
TPMS対応
注意事項：
セット内容：商品+配送
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落札価格8511円
673 入札履歴
終了
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