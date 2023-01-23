『ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール アイシス 10系 0039163 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 54分に出品され03月06日 12時 54分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本マッチングはあくまでもメーカー参考値のため、必ず現車とご確認の上ご購入ください。
本商品はホイールのみ(タイヤの付属はございません)となりますので、ご注意ください。
メーカー名：weds
商品名：STYLISH WHEELS/VELVA SPORT II
メーカー品番：0039163
JANコード：
自動車メーカー：トヨタ
車種：アイシス
型式：10系
年式：
駆動：
適合詳細：5ナンバー車
仕様：本数:1本
カラー:ディープメタルII
タイヤサイズ:205/55-16
ホイールサイズ/リム径(inch):16
リム幅(inch):6.5
フランジ形状:J
ボルト穴数:5
P.C.D(mm):114.3
インセット(mm):53
ハブ高(mm):
ハブ径:φ73
DISC凸(mm):7.8
付属品:センターキャップ/ゴムバルブ
備考：ナットホール径:φ32
1ピースホイール
TPMS対応
注意事項：
セット内容：商品+配送
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール レガシィワゴン BP系 0039161 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール レガシィワゴン BR系 0039161 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール インプレッサスポーツ GP系 0039161 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール インプレッサスポーツ GT系 0039161 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール インプレッサG4 GK系 0039161 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール ヤリスクロス 10系 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール クラウン 180系 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール クラウン 180系 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール クラウン 220/H20系 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール カムリ AVV50 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール マークX 130系 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール クラウンマジェスタ 170系 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール リーフ ZE1 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール デュアリス J10 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール ステージア M35 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール ステージア M35 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール エクストレイル T30 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール エクストレイル T31 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品
¥ 8511
落札価格8511円
287 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！