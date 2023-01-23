『ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール IS 20系 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 14時 17分に出品され03月19日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本マッチングはあくまでもメーカー参考値のため、必ず現車とご確認の上ご購入ください。

本商品はホイールのみ(タイヤの付属はございません)となりますので、ご注意ください。

メーカー名：weds

商品名：STYLISH WHEELS/VELVA SPORT II

メーカー品番：0039160

JANコード：

自動車メーカー：レクサス

車種：IS

型式：20系

年式：

駆動：4WD

適合詳細：

仕様：本数:1本

カラー:ディープメタルII

タイヤサイズ:205/55-16

ホイールサイズ/リム径(inch):16

リム幅(inch):6.5

フランジ形状:J

ボルト穴数:5

P.C.D(mm):114.3

インセット(mm):40

ハブ高(mm):

ハブ径:φ73

DISC凸(mm):7.8

付属品:センターキャップ/ゴムバルブ

備考：ナットホール径:φ32

1ピースホイール

TPMS対応

注意事項：タイヤ空気圧センサーに対応しています。

セット内容：商品+配送

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

タイヤ、ホイール タグ ウェッズ

ヴェルヴァ

スポルトII

1本販売

ホイール

IS

20系

0039160

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ウエッズ

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アルミホイール

1枚

単品