『ウェッズ ヴェルヴァ スポルトII 1本販売 ホイール IS 20系 0039160 weds ウエッズ VELVA SPORT2 アルミホイール 1枚 単品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 14時 17分に出品され03月19日 14時 17分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本マッチングはあくまでもメーカー参考値のため、必ず現車とご確認の上ご購入ください。
本商品はホイールのみ(タイヤの付属はございません)となりますので、ご注意ください。
メーカー名：weds
商品名：STYLISH WHEELS/VELVA SPORT II
メーカー品番：0039160
JANコード：
自動車メーカー：レクサス
車種：IS
型式：20系
年式：
駆動：4WD
適合詳細：
仕様：本数:1本
カラー:ディープメタルII
タイヤサイズ:205/55-16
ホイールサイズ/リム径(inch):16
リム幅(inch):6.5
フランジ形状:J
ボルト穴数:5
P.C.D(mm):114.3
インセット(mm):40
ハブ高(mm):
ハブ径:φ73
DISC凸(mm):7.8
付属品:センターキャップ/ゴムバルブ
備考：ナットホール径:φ32
1ピースホイール
TPMS対応
注意事項：タイヤ空気圧センサーに対応しています。
セット内容：商品+配送
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落札価格8511円
990 入札履歴
終了
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