『PetSafe ドリンクウェル 360 ペットファウンテン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 10分に出品され03月28日 04時 10分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特徴：・コントロールキャップにより水量調整可能。 ・交換可能な噴出口リングによって5種類まで流し方を変えられます。 ・流れ落ちる水を受ける斜面板によって跳ねや水の音を静めます。 ・水中ポンプですので運転が静かです。 ・インラインプラグ付の12V低電圧システムから簡単にポンプが取り外せます。 ・大型3.8L容量。 ・フォームフィルター、活性炭フイルター各1個付き。
製品仕様：材質：プラスチック 電源：100V 50Hz/60Hz
原産国：中国
ペット用品/猫/餌やり・水やり用品/給水器・ウォーターボトル
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落札価格8511円
900 入札履歴
終了
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