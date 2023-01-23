『ベビーカー ab型 軽量 B型ベビーカー 双方向 レインカバー おしゃれ 折りたたみ 軽量 コンパクト 赤ちゃん キッズアルミバギー 持ち運び おしゃれ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 06時 28分に出品され04月23日 06時 28分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：44ｘ49ｘ66ｘ97CM

折りたたみ：70ｘ25CM

特徴：

双方向推進/片手で車を収める/座っても横になってもいい/ポケット付き/5点シート



生後１ヶ月から36ヶ月まで使える軽量ベビーカー！

1台を長く使いたいという人におすすめです！

片手でラクラクワンタッチ開閉

収納も簡単、壁さえあれば自立します。

4.2kgの軽さで楽々移動できます

赤ちゃんが寝てしまっても大丈夫なリクライニング機能