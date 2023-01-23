『Vixen 双眼鏡 ジョイフルシリーズ ジョイフルM7-21×21 12742-9【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 14時 43分に出品され04月24日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Vixen 双眼鏡 ジョイフルシリーズ ジョイフルM7-21×21 12742-9



【商品説明】

・1000m先視界:75~40m

・プリズム材質:BK7

・メーカー型番 :12742-9

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・倍率 : 7~21倍

・実視界:4.3~2.3

・対物レンズ有効径 : 21mm

・見掛視界:30.1~48.3



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。