『バウンサー用 木製トーイ ブラック/ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 03時 55分に出品され04月02日 03時 55分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バウンサー用 木製トーイ ブラック/ホワイト
【商品説明】
・スウェーデン製
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8511円
928 入札履歴
終了
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