『レザックス クラブケース 東京ヤクルトスワローズ ラウンドスタンドバッグ ネイビー YSCC-1435【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 07時 49分に出品され03月20日 07時 49分に終了予定です。即決価格は8,511円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レザックス クラブケース 東京ヤクルトスワローズ ラウンドスタンドバッグ ネイビー YSCC-1435
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 87.00 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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556 入札履歴
終了
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