『四葉のクローバー ルビー 10金 クローバーピアス K10 10k ピンクゴールド スタッドピアス 7月 誕生石 レディース 女性 ：Sa3【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 40分に出品され03月23日 02時 40分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「四葉のクローバー」より引用"
【商品名】
四葉のクローバー ルビー 10金 クローバーピアス K10 10k ピンクゴールド スタッドピアス 7月 誕生石 レディース 女性 ：Sa3
【商品説明】
・サイズ： 縦約7mm x 横約5mm
・ポスト： 長さ 約9mm、太さ 約0.7mm
・材質： K10ピンクゴールド、ルビー
・誕生石：7月の誕生石
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 7.60 cm
奥行 : 7.80 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8510円
956 入札履歴
終了
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