『ラウンド ピンク きらきらストーンのカフス カフリンクス カフスボタン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 00時 26分に出品され03月28日 00時 26分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「Cuffsmania(カフスマニア)」より引用"



【商品名】

ラウンド ピンク きらきらストーンのカフス カフリンクス カフスボタン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.56 cm

横幅 : 6.10 cm

奥行 : 8.38 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ラウンド

ピンク

きらきらストーンのカフス

カフリンクス

カフスボタン