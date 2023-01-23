『ホイルフリンジカーテン背景幕 6枚パック 3.28フィート x 8.2フィート メタリックティンセルホイルフリンジストリーマーカーテン フォトブース 教師の日 独身【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 01時 50分に出品され03月22日 01時 50分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名ホイルフリンジカーテン背景幕 6枚パック 3.28フィート x 8.2フィート メタリックティンセルホイルフリンジストリーマーカーテン フォトブース 教師の日 独身 誕生日 ウェディングパーティーの装飾用 (ゴールド)6 Pack Foil Fringe Curtains Backdrop， 3.28Ft x 8.2 FT Metallic Tinsel Foil Fringe Streamer Curtains for Photo Booth， Teachers Day， Bachelorette， Birthday， Wedding Party Decorations(Gold)ブランド：QOBITRE商品サイズ：高さ：5.3 cm横幅：15.1 cm奥行：24.2 cm重量：4322 g商品番号：色：Gold素材：