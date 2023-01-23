『ANSHUHAI Silver White Bokeh Photography Backdrop Glitter Photo Backdrops Birthday Wedding Baby Shower Party Decorations Background Cake Table Banne【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 11時 46分に出品され03月11日 11時 46分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名ANSHUHAI Silver White Bokeh Photography Backdrop Glitter Photo Backdrops Birthday Wedding Baby Shower Party Decorations Background Cake Table Banner Portrait Photo Studio Props (Silver， 7x5ft)ブランド：ANSHUHAI商品サイズ：7x5ft高さ：1.7 cm横幅：26.5 cm奥行：31.3 cm重量：5588 g商品番号：BK001色：Silver素材：Vinyl