キッズ ダウンコート ファスナー ダウンジャケット 子供 フェイクファー 暖かい ホワイトダックダウン フード付き ロング丈 女の子 ジャケット かわいい 通学【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

フード付きのダウンコートです、フードを被った時の顔回りの暖かさもプラスされます。



ファーを外すことでよりシンプルですっきりとした見た目になるので、上品に着こなしたい方にオススメです。



保温性と快適さを両立させるほどよい厚みとふかふかした感触は、気楽な着心地を叶えてくれます。



体を包み込むような柔らかな着用感が魅力です。着膨れの心配がなく綺麗に着こなせて頂けます。通勤も通学もお出かけもピッタリ合うコートです。



ギフト対応商品ですので、お誕生日、お子供の日、クリスマス、ハロウィン、七五三などのプレゼントにもオススメです。



素材構成：100% ポリエステル 裏地：ポリエステル100％ 詰め物：ホワイトダウンダック76%~80%

【120cm】バスト102cm 着丈70cm 袖長56cm

【130cm】バスト110cm 着丈75cm 袖長60cm

【140cm】バスト118cm 着丈80cm 袖長63cm

【150cm】バスト122cm 着丈85cm 袖長66cm

【160cm】バスト126cm 着丈90cm 袖長70cm





注意点

平置きでの採寸の為、若干の誤差が生じる可能性があります。

モニター画面により、画像の色味と多少異なる場合がございます。