『キッズ ダウンコート ファスナー ダウンジャケット 子供 フェイクファー 暖かい ホワイトダックダウン フード付き ロング丈 女の子 ジャケット かわいい 通学【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 24分に出品され03月06日 20時 24分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フード付きのダウンコートです、フードを被った時の顔回りの暖かさもプラスされます。
ファーを外すことでよりシンプルですっきりとした見た目になるので、上品に着こなしたい方にオススメです。
保温性と快適さを両立させるほどよい厚みとふかふかした感触は、気楽な着心地を叶えてくれます。
体を包み込むような柔らかな着用感が魅力です。着膨れの心配がなく綺麗に着こなせて頂けます。通勤も通学もお出かけもピッタリ合うコートです。
ギフト対応商品ですので、お誕生日、お子供の日、クリスマス、ハロウィン、七五三などのプレゼントにもオススメです。
素材構成：100% ポリエステル 裏地：ポリエステル100％ 詰め物：ホワイトダウンダック76%~80%
【120cm】バスト102cm 着丈70cm 袖長56cm
【130cm】バスト110cm 着丈75cm 袖長60cm
【140cm】バスト118cm 着丈80cm 袖長63cm
【150cm】バスト122cm 着丈85cm 袖長66cm
【160cm】バスト126cm 着丈90cm 袖長70cm
注意点
平置きでの採寸の為、若干の誤差が生じる可能性があります。
モニター画面により、画像の色味と多少異なる場合がございます。
カイヤス ロングコート トレンチコート チェスターコート レディース フード付き 大きいサイズ Aライン2018 秋 冬 春 黒 グレー S
¥ 8507
カイヤス ロングコート トレンチコート チェスターコート レディース フード付き 大きいサイズ Aライン2018 秋 冬 春 黒 グレー S
¥ 8507
アウター レディース 中綿ジャケット コート ショート丈 ダウンジャケット フード付き 厚手 暖かい 防寒 中綿コート カジュアル 無地 ショートコート 冬コート
¥ 8506
☆ ブラック ☆ アシンメトリー中綿ベスト冬アウター衿付保温 ダウンベスト レディース ジャケット アウター 中綿ベストレディース ベスト
¥ 8505
スプリングコート トレンチコート レディース 秋服 春 ロング Aライン ベルト付き オシャレ 着痩せ アウター 韓国風 通勤 オシャレ OL 20代 30代 40代 50代
¥ 8505
コート チェスターコート ウーリーテックスタンドコート 197730
¥ 8470
ダウン ダウンジャケット フードキルティングコート
¥ 8470
ダウン ダウンジャケット フードキルティングコート
¥ 8470
ジャケット ノーカラージャケット 2WAYスリーブツイードジャケット
¥ 8470
ユーエスポロ アッスン U.S. POLO ASSN. クラシック Puffer Vest レディース コート アウター Evening Blue 1
¥ 8456
リーボック Reebok Running Woven Jacket レディース コート アウター Vector Blue
¥ 8456
アンダー アーマー Under Armour Storm ミッドlayer 1u002F2 ジップ レディース コート アウター Pink Punk/
¥ 8456
アディダス adidas ゴルフ Plus Size Textured Full ジップ Jacket レディース コート アウター Bliss Li
¥ 8456
ルーカ RVCA Spitting Image デニム Jacket レディース コート アウター Black Stripe
¥ 8456
アディダス オリジナルス adidas オリジナルス Superstar Track Jacket レディース コート アウター Black/Whit
¥ 8456
爆売中 トレンチコート レディース スプリングコート チェスターコート ロング 女性 アウター ライトアウター 春 秋 通勤 ビジネス OL ヨーク付き ゆったり
¥ 8456
バイシカバー レインコート 自転車 リュック ポンチョ レディース (オリーブグリーン， Mサイズ)
¥ 8456
センスオブプレイス ジャケット コート ノーカラーバイカラーニットコート レディース AA27-27B105 BRO×BEG one
¥ 8455
落札価格8510円
496 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！