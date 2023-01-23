『Prince(プリンス) ガット張り上げ済 ジュニア 硬式テニス ラケット シエラ26 7TJ051【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 34分に出品され03月10日 20時 34分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 ジュニア 硬式テニス ラケット シエラ26 7TJ051
【商品説明】
・グリップサイズ:0(4)
・ストリングパターン:16×16
・フレーム全長:26インチ
・ヘッドサイズ:100平方インチ
・平均ウエイト:235g(フレーム)
・推奨テンション:40~50ポンド
・素材:カーボン
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 71.50 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
バボラ(Babolat) ジュニア テニスラケット ドライブ ジュニア 23 ブルー×グリーン×ホワイト グリップサイズ:G0000 140
¥ 8507
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 ジュニア 硬式テニス ラケット シエラ26 7TJ051
¥ 8507
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 ジュニア 硬式テニス ラケット シエラ26 7TJ051
¥ 8507
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 ジュニア 硬式テニス ラケット シエラ26 7TJ051
¥ 8507
Prince(プリンス) ガット張り上げ済 ジュニア 硬式テニス ラケット シエラ26 7TJ051
¥ 8506
ポータブルピックルボールパドルセット 軽量カーボンファイバーフェイスピックルボールラケットハニカムコンポジットコアボールキット 収納バッグ付
¥ 8506
カールトン ユニセックス テニスラケット バドミントンラケット Powerblade Zero 100 カラー:Yellow / Black
¥ 8505
硬式テニスラケット 2本セット テニスボール4個入 初心者向 HB-19 (カラー/ブルー&ピンク)
¥ 8501
硬式テニスラケット 2本セット テニスボール4個入 初心者向 HB-19 (カラー/ブルー&ピンク)
¥ 8486
返品交換不可 大特価 MIZUNO ミズノ SCUD 05-C スカッド05シー テニス＆ソフトテニス イクイップメント 63JTN05624
¥ 8485
バボラ テニス ラケット ストライク エボ／STRIKE EVO（101414）
¥ 8470
ヨネックス YONEX テニスラケット Vコア ゲーム VCORE GAME 06VCG（587）
¥ 8470
【単張り】ルキシロン アルパワー（LUXILUON ALPOWER）1.25mm 硬式テニス ライムグリーン【並行輸入品】【並行輸入商品】
¥ 8470
boweiqi Tennis Racket 27 Inches Pre-Strung Lightweight Shock-Proof Adults
¥ 8456
Senston 17インチ テニスラケット キッズ ユース 初心者に最適 軽量で快適なグリップ並行輸入品
¥ 8456
Wilson USオープン 21 テニスラケット イエロー 21インチ並行輸入品
¥ 8456
HEAD Tour Pro テニスラケット - ストリング入り ライトバランス 27インチ ラケット - グリップ4 3/8インチ イエロー並行輸入品
¥ 8456
Radical Jr. 2023
¥ 8454
落札価格8510円
394 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！