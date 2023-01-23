『猫砂トラッピングマット、トイレボックスマット、ハニカム二重構造デザイン、子猫砂マット 床用 防水 尿防止 お手入れ簡単 散布コントロール 23.6イン【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 05時 01分に出品され05月06日 05時 01分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名猫砂トラッピングマット、トイレボックスマット、ハニカム二重構造デザイン、子猫砂マット 床用 防水 尿防止 お手入れ簡単 散布コントロール 23.6インチ x 17.7インチ グレーCat Litter Trapping Mat，Litter Box Mat，Honeycomb Double Layer Design，Kitty Litter Mats for Floor Waterproof Urine Proof，Easy Clean Scatter Control，23.6"" x 17.7""Greyブランド：Edkavon商品サイズ：17.7"" x 23.6""高さ：8.9 cm横幅：27.5 cm奥行：32.2 cm 商品番号：色：Grey素材：Polyester