『3 Pieces Small Pet Hammock Tunnel Ferret Hammock Hamster Nest Bed Glider Guinea Pig Ferret Hammock Set for Small Pets (Strawberry) 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 06時 35分に出品され03月24日 06時 35分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名3 Pieces Small Pet Hammock Tunnel Ferret Hammock Hamster Nest Bed Glider Guinea Pig Ferret Hammock Set for Small Pets (Strawberry)ブランド：Shappy商品サイズ：高さ：2.8 cm横幅：24.1 cm奥行：30.5 cm 商品番号：色：素材：Linen