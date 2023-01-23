『100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Pebbles Rocks Glowing Gravel Luminous Stones for Aquarium Succulent Garden Gift Decoration 305g/0.67lb【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 22時 43分に出品され04月16日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Pebbles，Rocks， Glowing Gravel Luminous Stones for Aquarium Succulent Garden Gift Decoration， 305g/0.67lbs， 4/5-1 1/2 (Purple)ブランド：Shiny Stone商品サイズ：2.-3cm高さ：8.2 cm横幅：8.2 cm奥行：8.3 cm 商品番号：YGS色：Purple素材：Plastic