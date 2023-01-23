『LickiMat Tuff Heavy-Duty Playdate Dog Slow Feeder Lick Mat Boredom Anxiety Reducer; Perfect for Food Treats Yogurt or Peanut Butter Fun Alte【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 07時 01分に出品され04月02日 07時 01分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名LickiMat Tuff， Heavy-Duty Playdate， Dog Slow Feeder Lick Mat， Boredom Anxiety Reducer; Perfect for Food， Treats， Yogurt， or Peanut Butter， Fun Alternative to a Slow Feed Dog Bowl， Orangeブランド：Lickimat商品サイズ：高さ：1 cm横幅：19.6 cm奥行：20.4 cm 商品番号：LM9021OR-DR色：Orange素材：Rubber
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落札価格8510円
736 入札履歴
終了
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