『Furhaven Microvelvet Luxe Lounger Mattress Dog Bed Replacement Cover - Clay Medium 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 01時 46分に出品され03月12日 01時 46分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Furhaven Microvelvet Luxe Lounger Mattress Dog Bed Replacement Cover - Clay， Mediumブランド：Furhaven商品サイズ：Medium高さ：10.2 cm横幅：25.4 cm奥行：29.2 cm 商品番号：CVR-31339393色：Microvelvet (Clay)素材：Polyester Bed Cover