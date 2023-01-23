『PetAmi 防水犬用ブランケット ペット 中型犬 子犬 猫用 | ソフトシェルパフリース ペットブランケット スロー ソファ用 | 厚手 暖かい ペットベッドカバー フ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 08時 13分に出品され03月27日 08時 13分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名PetAmi 防水犬用ブランケット ペット 中型犬 子犬 猫用 | ソフトシェルパフリース ペットブランケット スロー ソファ用 | 厚手 暖かい ペットベッドカバー フロアマット 家具の保護 29 x 40インチ (ブラック)PetAmi Waterproof Dog Blanket for Pets Medium Dogs Puppies Cats | Soft Sherpa Fleece Pet Blanket Throw for Sofa Couch | Thick Warm Pet Bed Cover Floor Mat， Protects Furniture 29 x 40 inches (Black)ブランド：PetAmi商品サイズ：Medium 29 x 40 Inches高さ：6.4 cm横幅：22.4 cm奥行：25.4 cm 商品番号：PET-B5005WP-BK-SP色：Black素材：Polyester