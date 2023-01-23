革ジャン レザージャケット メンズ 本革 バイク ライダース 羊革 ダブル ショート スリムタイプ 細身 ブランド ジャケット ミリタリー レザーコート【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

品名：メンズ本革革ジャン

素材：羊革

カラー：ブラック

サイズ：S-4XL「サイズ写真をご覧下さい」

季節：春/秋/冬

特徴：ワイルドなデザインで男らしさ漂う「ダブル」フロントが重なる仕様の「ダブル」は、男っぽさが魅力。

商品紹介：人気ジャケットアイテムの定番「レザージャケット」のご紹介です。革ジャン・レザージャケットを身にまとい、より一層オトナ雰囲気をあげてみませんか？長くご愛用頂くためには、お手入れが欠かせません。精悍な顔つきを引き立て、ハードな印象が強く、 ワイルドなメンズを演出し、トレンド感がたっぷり。男らしくてカッコいいシルエット、落ち着いた配色と 重厚感漂う印象が魅力的で、女性からも好印象。

人気検索ワード：

革ジャケット メンズ 革ジャン レザージャケット 保温防寒ライダース ジャケット シングル