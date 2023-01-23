『革ジャン レザージャケット メンズ 本革 バイク ライダース 羊革 ダブル ショート スリムタイプ 細身 ブランド ジャケット ミリタリー レザーコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 30分に出品され03月30日 01時 30分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品名：メンズ本革革ジャン
素材：羊革
カラー：ブラック
サイズ：S-4XL「サイズ写真をご覧下さい」
季節：春/秋/冬
特徴：ワイルドなデザインで男らしさ漂う「ダブル」フロントが重なる仕様の「ダブル」は、男っぽさが魅力。
商品紹介：人気ジャケットアイテムの定番「レザージャケット」のご紹介です。革ジャン・レザージャケットを身にまとい、より一層オトナ雰囲気をあげてみませんか？長くご愛用頂くためには、お手入れが欠かせません。精悍な顔つきを引き立て、ハードな印象が強く、 ワイルドなメンズを演出し、トレンド感がたっぷり。男らしくてカッコいいシルエット、落ち着いた配色と 重厚感漂う印象が魅力的で、女性からも好印象。
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落札価格8510円
818 入札履歴
終了
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