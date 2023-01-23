『[エクストララージ] バックパック STANDARD LOGO TRUCK HOOK BACKPACK XLARGE 1193018 ベージュ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 14時 40分に出品され03月23日 14時 40分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タテ47cmxヨコ33cmxマチ15cm
ポケットの数:4(外側3/内側1)
重量:660g
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¥ 8510
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落札価格8510円
903 入札履歴
終了
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