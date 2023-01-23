『ウォー・オブ・ウィスパーズ 日本語版【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 38分に出品され03月21日 03時 38分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウォー・オブ・ウィスパーズ 日本語版



【商品説明】

・【プレイ人数】2～4人用

・【プレイ時間】60分

・【対象年齢】14歳以上



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 29.90 cm

奥行 : 30.50 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ウォー・オブ・ウィスパーズ

日本語版