『イーグル模型 SPタイヤカッターV2・ミニ4用 MINI4-TC01V2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 21時 12分に出品され03月30日 21時 12分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

イーグル模型 SPタイヤカッターV2・ミニ4用 MINI4-TC01V2



【商品説明】

・【ミニ四駆セッティング上重要なツール】

・別売アタッチメントが豊富であらゆるシーンに対応可能！

・手軽に削れ、車高を極限まで落とす事が可能！

・特！ミニ四駆用タイヤカッター



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 12.80 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。