『バック紙 背景紙 ピンク フラミンゴ 女の子 花 フラワー 壁紙 ウォールペーパー スタジオ 写真撮影撮影小道具 誕生日 イベント リトルプ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 23時 46分に出品され03月24日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バック紙 背景紙 ピンク フラミンゴ 女の子 花 フラワー 壁紙 ウォールペーパー スタジオ 写真撮影撮影小道具 誕生日 イベント リトルプ
【商品説明】
・カラー：Style2
・サイズ：ポリエステル150×100cm
・バリエーションに富んだ背景は、被写体を引き立たせます！
・夏を彩るルームデコレーションとして。
・小さいお子様の写真撮影の背景ウォールシートとして活用できます。
【サイズ】
高さ : 3.10 cm
横幅 : 21.10 cm
奥行 : 27.10 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8510円
254 入札履歴
終了
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